Free Play Days : Dead by Daylight est à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose un jeu à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Le jeu sélectionné est :

Dead by Daylight

Dans Dead by Daylight, "incarnez le prédateur ou la proie. Les survivants devront rester conscients de ce qui les entoure en jouant à la troisième personne, tandis que le tueur pourra mieux se concentrer sur ces cibles, en jouant à la première personne, le tout dans des environnements en perpétuelle évolution. Depuis les profondeurs, une présence ténébreuse s’agite. Propagez la malédiction à Dead by Daylight avec un nouveau chapitre inspiré du roman Ringu de Kōji Suzuki et de son adaptation originale en film. Sadako Rising présente un nouveau tueur – l’Onryō – et un nouveau survivant, Yoichi Asakawa."

Le jeu sera disponible gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 14 mars à 7h59.

À noter que dans le cadre de ce Free Play Days, Microsoft propose des réduction allant de 20 à 50% sur le jeu mais également ses nombreux chapitres inspirés de films d’horreur populaires (Saw, Evil Dead, Halloween, Scream, Silent Hill, etc).