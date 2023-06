Frédérique Leichter-Flack : « La fiction nous permet d’affronter la question du mal en faisant avec l’émotion »

Depuis la pandémie de Covid 19, nous avons refait la découverte collective du mal dont on croyait s’être débarrassé. La pandémie nous a rappelé à quel point la grande faucheuse frappe au hasard, sans distinction aucune. Ce douloureux constat a amené son lot de dilemmes moraux, et notamment celui de la question de la gestion face à une pénurie de ressources. En temps de pandémie, à qui faire bénéficier les masques, les respirateurs ? Qui soigner en premier ? Des questions qu’on retrouve face à d’autres pénuries. Les soignants connaissent ces choix cornéliens depuis longtemps, eux qui doivent décider de qui bénéficiera d’une greffe et de qui attendra, au risque de ne jamais voir ce jour. Dans un monde où les ressources se font de plus en plus rares, où l’eau potable vient à manquer, ces questions nous concernent tous. Celle du triage n’est pas exclusivement liée à la gestion des ressources, on la retrouve aussi par exemple quand des exfiltrations de grande ampleur doivent être menées – on l’a vu à Kaboul en août 2021 après le départ des Américains. Cette question du triage, objet au cœur de l’éthique et de la philosophie, était l’objet d’un précédent essai de Frédérique Leichter-Flack, Qui vivra qui mourra, paru en 2015 aux éditions Albin Michel.

Dans son dernier ouvrage, Frédérique Leichter-Flack explore la question du mal à travers la littérature, une question qu’on fait sienne depuis des millénaires la philosophie et la théologie, notamment avec la théodicée, c’est-à-dire une interrogation résultant de trois postulats : "Dieu existe, Dieu est bon, et pourtant le mal existe. Comment est-ce possible alors que Dieu est bon et tout puissant ?". "Des solutions intellectuelles ont été forgé par la théologie et la philosophie pour répondre à cette question", nous dit Frédérique Leicher-Flack. Et d’expliciter :

Ces disciplines vont nous proposer de considérer que le mal n’est pas vraiment le mal, qu’il est plutôt une punition à la suite d’un péché, ou une mise à l’épreuve, ou encore une illusion d’optique. Ecrasé sous la botte du géant, il faudrait prendre de la hauteur pour nous permettre de considérer le mal sous un autre point de vue.

La chercheuse propose d’interroger la question du mal par le biais de la littérature car "quand on y est confronté dans la vraie vie, les solutions intellectuelles proposées par la philosophie et la théologie sont profondément indécentes sur le plan éthique et insatisfaisantes sur le plan moral". La fiction elle nous permet d’affronter la question du mal en faisant avec l’émotion, en considérant que l’émotion qui nous étreint a de la valeur, du sens, et qu’il nous faut l’accueillir en notre sein. La littérature a aussi comme pouvoir de nous permettre de faire des expériences morales : au moment de la lecture, les expériences que vivent les personnages deviennent nôtres. Frédérique Leicher-Flack nous dit que la littérature peut de ce point de vue être perçue comme "un laboratoire d’expériences morales pour affronter des formes de vie, des sentiments, des émotions, qui nous sont étrangères dans nos vécus". Dans un sens, la littérature nous offre une sorte d’immunité : le personnage est là pour prendre les coups à notre place. La lecture peut fonctionner comme une thérapie morale, l’expérience morale est faite avec le personnage, mais elle est protégée. Et pour ceux dont les vies ont été dures, faite de rencontres avec le mal, la littérature a aussi un pouvoir consolateur. Face à l’adversité, nous ne sommes pas seuls.