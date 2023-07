Frédérik Frison, l’éternel équipier enfin récompensé : qui est la surprise de la sélection belge pour les Mondiaux de Glasgow ?

Malgré son mètre 93, peu de gens l’avaient vu venir. Au milieu de coureurs rompus aux grands championnats, Fréderik Frison fait office de surprise dans la sélection belge pour les Mondiaux de Glasgow. Exit Tim Declercq ou Pieter Serry cantonnés à ce rôle ces dernières années, place à un nouveau meneur de troupes pour la première partie de course.

Aucune victoire professionnelle, seulement deux podiums sur des courses en ligne. Voilà un palmarès qui pourrait paraître peu flatteur pour bon nombre de coureurs. Mais Frison n’est pas de ceux-là. Les kilomètres à protéger et servir ses leaders ont bien plus d’importance à ses yeux. Ce ne sont pas André Greipel et Caleb Ewan qui vous diront le contraire. Le dernier nommé a encore pu compter sur l’aide de son fidèle équipier peu avant son abandon polémique sur le Tour cette année.

Et si ses leaders seront donc bien différents de ce qu’il peut connaître le reste de l’année, la mission du neveu d’Herman Frison devrait rester semblable. Abriter le plus possible ses équipiers et maintenir l’échappée à portée du peloton. Un rôle que Tim Declercq avait pris pour habitude de remplir ces dernières années. "Tim Declercq n’a pas eu de chance (ndlr : blessure au mollet fin février) et Frederik Frison a roulé une belle saison. C’est important de montrer pour les prochaines années qu’il n’y a pas uniquement une seule personne qui peut remplir ce rôle. Frison s’intègre bien et a l’esprit d’équipe" tenait à souligner le sélectionneur national, Sven Vanthourenhout.

Une bonne mentalité qui ne sera pas de trop au milieu de plusieurs individualités qui tenteront de s’accorder pour atteindre l’arc-en-ciel.