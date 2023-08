Frédéric Xhonneux : Nafi "a écouté les signaux émis par son corps et elle a pris la sage décision de ne pas participer"

Mercredi, Nafi Thiam a annoncé son forfait pour les Mondiaux d’athlétisme qui se déroulent du 19 au 27 août à Budapest, en Hongrie. La championne belge est touchée au tendon d’Achille. Un forfait forcément décevant pour la double championne du monde, mais qui n’était pas forcément inattendu comme l’explique Frédéric Xhonneux au micro de Pierre Capart : "Vu qu’elle était déjà forfait sur ses dernières compétitions en Diamond League et qu’aux championnats de Belgique, elle n’était pas en très grande forme, elle avait annoncé qu’elle avait des petits soucis au tendon d’Achille, ce n’est pas surprenant. Elle a écouté les signaux émis par son corps et elle a pris la sage décision de ne pas participer".

Lors des championnats de Belgique, elle avait en effet montré les premiers signes d’un état de forme pas forcément optimal : "Sur le 100m haies, ce n’était pas génial, mais les conditions n’étaient pas formidables non plus. Il y avait beaucoup de vent, d’humidité. Quand on manque d’entraînement spécifique, forcément, on ne sait pas être à son plein potentiel dans une course. Ça manque d’entraînement, ça manque évidemment de confiance. Et courir avec des spikes, c’est très intense sur les tendons d’Achille donc il faut les ménager dans ces cas-là".

Victime d’une rupture d’un tendon d’Achille durant sa carrière de décathlonien, Frédéric Xhonneux sait que cette zone du corps doit être particulièrement ménagée à la moindre gêne : Il ne faut pas insister parce que ça peut s’aggraver et ça pourrait lui coûter la suite de sa carrière. Donc il faut lever le pied, il faut accepter. Et de toute façon, se présenter dans un grand championnat en étant diminué, sans avoir fait les entraînements nécessaires, elle n’aurait pas pu avoir le niveau pour faire 7000 points. Donc c’était la moins mauvaise décision de faire forfait".

Désormais, Nafi Thiam aura donc toutes ses pensées tournées vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024 : "C’est une belle échéance donc il faut être patiente et sage et elle l’est. Peut-être qu’en début de carrière, elle aurait quand même pris le risque de participer, mais maintenant qu’elle a quasiment tout gagné, ça ne sert pas à grand-chose de se présenter diminuée. Maintenant, elle va devoir encore se qualifier pour les Jeux. Je pense qu’elle comptait sur Budapest pour se qualifier pour les Jeux. Elle devra refaire un heptathlon, soit en fin de saison, soit en début de saison prochaine. Elle devra replanifier sa préparation pour les Jeux".

Ce forfait pour les Mondiaux pourrait même s’avérer positif selon Frédéric Xhonneux : "Elle va travailler rien que pour ça et donc elle va être encore plus motivée je pense. Parce que quand on est sevré d’une compétition importante, ça crée de l’envie, ça donne les crocs et elle va être totalement concentrée sur cet objectif olympique".

Si les blessures sont forcément toujours mal accueillies, elles sont inévitables et il va falloir transformer la déception en motivation. "Les blessures font partie du quotidien pour un athlète donc on doit faire avec. Et pour l’instant, elle a été souvent quitte. Elle a quand même pu faire tous les grands championnats. Donc elle n’a pas été trop blessée dans sa carrière et ça ne tombait pas à des moments trop délicats. Mais c’est normal qu’à un moment dans une carrière, on doit mettre un championnat de côté à cause d’une blessure. Et ça arrive maintenant alors qu’elle est au sommet de son art. Donc c’est dommage, mais c’est la réalité des sportifs de haut niveau", conclut notre consultant.