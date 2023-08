Frédéric Waseige sur la lourde blessure de Thibaut Courtois : "Il pourrait revenir aussi bon, et pourquoi pas meilleur"

Avec les Diables, l’Euro 2024 se profile déjà à l’horizon. Pour Frédéric Waseige, avoir cet objectif en ligne de mire pourrait constituer une motivation pour Courtois. "Ça pourrait lui servir pendant sa rééducation. Au niveau de son club, il ne fera pas la saison, ce n’est pas trop grave, mais avec l’équipe nationale il y a ce gros objectif. Et d’un côté, ça permet d’avoir 6 mois en plus pour renouer le contact entre lui et la fédération (suite à son départ en juin en plein milieu du rassemblement, frustré au sujet du capitanat, ndlr)."

En attendant, c’est Koen Casteels qui part en pôle pour assurer l’intérim. "C’est à lui de prendre de la place dans ce but, affirme Frédéric Waseige. Il est excellent à Wolfsburg depuis des années, au très haut niveau. Ce ne sera jamais Courtois, il n’en aura jamais l’aura et le vécu, mais il a des qualités. Il devra peut-être s’extérioriser un petit peu plus pour prendre de la place, aussi bien au niveau des qualités footballistiques qu’en tant que meneur d’homme."