Frédéric Waseige : "Ce parcours de Bruges va faire du bien au football belge, cela va devenir une référence"

Grâce à leur début de campagne parfait et aux résultats en dents de scie, les Blauw & Zwart disposent de 6 points d’avance sur les autres formations du groupe B. À mi-parcours dans cette phase de groupe, cette avance devrait permettre aux Brugeois de se qualifier pour le prochain tour.

"N’oublions pas que ce n’est que le début de campagne. Ne rêvons pas de trop non plus. Jusqu’où peuvent-ils aller ? Bonne question. À un moment, cela deviendra trop fort. Mais on s’en fout. Les bénéfices d’un début de campagne pareil sont énormes. Que ce soit pour eux, pour leur image, pour le club. Bruges ne doit pas avoir de limites. Ils peuvent rêver plus haut. Par contre, vu que leurs performances ne passent pas inaperçues, ils vont être attendus par leurs adversaires dorénavant. Cela pourrait alors devenir plus compliqué", conclut Frédéric Waseige.