Frédéric Vasseur, le nouveau patron chez Ferrari sur ses débuts : "Je sais relativiser, même si un podium pour Ferrari n’est pas suffisant"

Alors que l’on approche du premier tiers de la saison en Formule 1, Frédéric Vasseur, le big boss de Ferrari tire un premier bilan dans le journal L’Equipe.

Un seul podium (lors du GP d’Azerbaïdjan pour Charles Leclerc), aucune victoire et une quatrième place au classement constructeur, le renouveau de Ferrari en Formule 1 a du mal à arriver malgré un nouveau patron en la personne de Frédéric Vasseur. Le Français, qui remplace Mattia Binotto à la tête de la Scuderia imprime petit à petit sa patte sur la marque au cheval cabré. Mais cela prend du temps.

"Je ne m’étais pas fait de film parce que ça ne se passe jamais comme on l’imagine. Ces résultats, on les subit. Lorsque je suis arrivé, la voiture était déjà posée là, dans l’atelier. Alors, je me suis concentré d’abord sur la piste. J’ai décelé quelques faiblesses qu’on a essayé de corriger. C’était le premier objectif. On commence maintenant à travailler sur la voiture", explique le Français au quotidien L’Equipe.

Venant d’une plus petite équipe, Frédéric a appris à relativiser. Même si chez Ferrari, les résultats sont importants. Le Français l’a bien compris. Et pour ça, il compte sur toute son équipe : "J’ai l’avantage de venir d’une équipe (Sauber) où un podium était un peu un objectif ultime. Donc, je sais relativiser, même si un podium pour Ferrari n’est pas suffisant. L’objectif, c’est de gagner quand on est ici, chez Mercedes ou chez Red Bull. Et clairement, on n’atteint pas l’objectif aujourd’hui. J’essaie de faire comprendre à chacun de nos salariés que leur travail à tous permettra la victoire. La performance vient de l’ensemble des employés."

Avec la victoire de Ferrari aux 24h du Mans, cela a un peu soulagé les mauvais résultats en F1. Et pour le patron, cela va permettre de booster toute l’équipe italienne, ses pilotes F1 compris. À condition que la voiture suive. Et pour Vasseur, pas question de jeter 2023 à la poubelle : "Je ne pense pas que nous devions tout miser sur l’année prochaine. Les voitures de 2024 seront très proches de celles de cette année. Il est primordial qu’on comprenne parfaitement celle-là pour réussir la prochaine."

Avec enfin une victoire cette année ? C’est tout le bien que lui souhaite.