Frédéric Vasseur : "L’objectif n’est pas d’être chez Ferrari, c’est de gagner avec Ferrari"

Plus le moindre titre de champion chez les pilotes pour Ferrari en Formule 1 depuis 2007. Une éternité. L’écurie italienne souhaite mettre un terme à cette disette et, pour ce faire, décidé d’accorder sa confiance à Frédéric Vasseur. Le nouveau directeur français a un CV long comme le bras en Formule 1 et possède une solide réputation au sein du paddock. Actuellement à Bahreïn pour les essais d’avant-saison, Frédéric Vasseur amène déjà sa touche personnelle.

Pour toute personne impliquée en Formule 1, décrocher une place au sein de Ferrari représente le défi d’une vie. Frédéric Vasseur est quelque peu plus pragmatique à cet égard. "Le défi je ne sais pas, le challenge certainement. Je ne prends pas ça comme un aboutissement car l’objectif n’est pas d’être chez Ferrari, c’est de gagner avec Ferrari. Mais c’est sûr que si on m’avait dit ça lorsque j’étais en Formule Renault, j’étais loin d’y penser. Maintenant, le challenge est devant nous et c’est à nous de le relever."

Pour beaucoup d’observateurs, le nouveau directeur de l’écurie italienne est arrivé de manière assez calme, analytique. "C’est un métier où il faut être humble et ne pas imaginer avoir la science infuse sur tout, sur tout le monde, tout le temps. Je pense que l’équipe qui était en place l’année dernière a fait du bon travail, elle termine deuxième des championnats pilotes et constructeurs. Il ne s’agit pas d’arriver là-dedans et tout chambouler. Petit à petit je vais mettre mon grain de sel et apporter des petites touches. C’est important pour moi de voir l’équipe en piste durant ces essais et ensuite on prendra les décisions qu’il faut prendre."

Justement, lorsque nous demandons à Frédéric Vasseur quel est son grain de sel, il en rit en disant que c’est aux autres qu’il faut le demander. "Chaque personne est différente. Je viens certainement avec mes forces et mes faiblesses mais aussi avec de l’expérience de la course, du pitwall et de ce dialogue avec les pilotes. J’essaie de pousser dans ce sens-là car je pense que cela reste les deux piliers de la performance et qu’il faut être là pour les pousser et les aider."

Gérer un duo de pilotes tels que Charles Leclerc et Carlos Sainz n’est pas chose aisée, surtout si on lutte pour le titre. "C’est un problème de riche : je préfère avoir deux super pilotes que deux mauvais. On a un peu besoin de cette émulation en interne car c’est aussi le moteur pour eux pour faire du bon boulot. Après c’est à nous de le gérer entre l’équipe et les pilotes de façon intelligente histoire que ça n’aille pas trop loin. Mais je pense que c’est un vrai facteur de la performance."

Le premier Grand Prix de la saison se déroulera à Bahreïn le 5 mars. Ce sera l’occasion d’en savoir un peu plus sur la touche Frédéric Vasseur.