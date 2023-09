Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral : "En 10 ans à ma fonction, je n’ai jamais vu autant de pression que dans ce dossier du Qatargate"

Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral revient sur le déroulement de ce procès hors normes :"En ce qui concerne le procès, pour moi le bilan est positif ça s’est vraiment bien passé. Il y a eu des débats, mais qui font partie justement des débats d’une cour d’assises et c’est tout à fait normal, c’est une démocratie".

Mais il souligne aussi les très importants coûts engendrés par la formule du jury d’Assises : "Par rapport à ce que ça a coûté, par rapport au temps que ça a pris, en ce qui concerne le parquet fédéral, il y a presque 4 magistrats qui ont été mobilisés pendant plus d’un an. En plus des 4 magistrats qui ont soutenu l’accusation, il y a une magistrate qui s’est occupée des victimes, un autre qui s’occupait de l’organisation, etc. Donc je pense qu’il faut quand même sérieusement se poser la question du facteur de désorganisation que pose ce genre de procès."

Le procureur salue cependant le travail de l’ensemble des acteurs du procès, la cour, le jury, les avocats (défense et parties civiles) les services de sécurité, le SPF Justice, les Communautés pour les victimes. Mais aussi de ces équipes qui depuis 7 ans suivent ce dossier. En ce qui concerne les cours d’assises, la problématique reste pour lui, le coût extrêmement élevé que cela représente. Exemple concret du procureur fédéral à Bruxelles : "Le procureur général l’a dit vendredi dernier depuis janvier 2022, il y a 40 nouveaux cours d’assises et Bruxelles c’est plus de 30% des cours d’assises du pays. C’est ingérable, ce n’est pas possible" conclu Frédéric Van Leeuw.

30 millions d’euros, le prix de ce procès des attentats de Bruxelles

Le procureur explique : "Oui, c’est plus ou moins ça et quand on sait que c’est ce qu’on demandait pour renforcer la police fédérale pour lutter contre les stupéfiants ben voilà, ce sont des choix politiques, mais il faut se poser quand même la question donc si on veut garder cette procédure de la cour d’assises. Mon avis est de suprimer celles-ci, je le sais je n’en fais pas un mystère, mais je peux comprendre l’implication aussi de la population dans ce genre de procès".

Et il cite l’exemple français ou seuls des magistrats professionnels sont en charges cours d’assises. Le procureur plaide pour créer un corps de magistrats qui ne font que les cours d’assises au niveau régional du côté francophone et du côté néerlandophone. Pour lui : "À l’heure actuelle, la situation au niveau pénal à Bruxelles est dramatique. Quand vous interjetez appel maintenant dans un dossier non détenu, il est fixé en mars 2025. Je pense que là aussi les citoyens sont en droit d’attendre une justice rapide et d’être rapidement fixés".

Le procès des attentats du 22 mars 2016, ajourné le 25 juillet dernier après le verdict de culpabilité, reprendra ce lundi matin à 09h00 au Justitia à Haren.

Réformer ? Refinancer ? Quelles pistes pour améliorer la justice

"Les sous ce n’est pas la solution à tout je l’ai déjà dit, même si c’est nécessaire. La Belgique consacre une part de son produit intérieur brut inférieur par exemple aux Pays-Bas ou à l’Allemagne à côté de chez nous" explique-t-il, avant de plaider avec force pour que les sommes saisies lors des enquêtes retournent directement dans la caisse de la police et de la justice : "Dans le dossier Sky ECC, on a saisi des dizaines de millions d’euros. Il y a des transactions (financières) qui se font au niveau du parquet fédéral, mais aussi au niveau d’autres parquets qui sont des transactions de dizaines de millions d’euros aussi. Le dossier football a donné lieu à pas mal de transactions pénales…"