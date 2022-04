Frédéric François sur son album "En duo" : "C’est un projet qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie"

Difficile de compiler 56 ans de carrière, couronnée de 85 disques d’or et de sélectionner 19 titres sur un répertoire d’environ 500 chansons.

Frédéric François a donc repris ses plus grands succès sur En duo. Malgré déjà une cascade d’albums studio et live dont celui de son concert au Grand Rex, il n’avait encore jamais enregistré un album de reprises en duo : "C’est un projet qui tombe du ciel et qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie. L’idée était de reprendre toutes les chansons qui sont dans la mémoire collective et dans le cœur des gens et de donner un nouveau souffle à toutes ces chansons".

L’idée émane en réalité de Bénabar. "Nous étions en tête des ventes en France. Il fait une interview disant : 'J’adore Fredo, j’aimerais tellement faire un duo avec lui'. Et on lui demande quelle chanson il chanterait : Je t’aime à l’italienne".

Le chanteur italo-belge rebondit sur l’idée et l’invite donc à enregistrer ce fameux duo pour lui donner une nouvelle couleur sonore. "L’important pour moi quand j’étais en studio était de le faire entrer dans mon monde mais de garder son identité. C’est ce que j’ai fait avec tout le monde" explique-t-il.