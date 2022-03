Frédéric François, heureux d’enfin chanter en duo avec Salvatore Adamo : "Il est un modèle"

Le chanteur italo-belge continue de fêter ses 50 ans de carrière avec un album de duos paru début mars. Bruno Tummers l’a rencontré pour évoquer ses duos inédits.

Je t’aime à l’italienne, Mon cœur te dit je t’aime, Chicago,… Frédéric François en a sorti des tubes en 50 ans de carrière. En plus d’un album live de son spectacle-anniversaire, il revisite ceux-ci en duo avec des noms bien connus de la scène francophone.

Et le public semble toujours aussi réceptif et fidèle : cet album, baptisé sobrement En duo, est le 3e plus vendu en ce moment en Belgique et en France derrière Stromae et Les Enfoirés !