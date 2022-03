C'est au centre culturel d'Ans, en région liégeoise, que l'équipe des Enfants de chœur a fait escale dimanche dernier.

Et pour l'occasion, l'équipe accueillait le plus "lover" de tous les italo-belges : Frédéric François, venu présenter un tout nouvel album reprenant ses plus grands tubes en compagnie de 19 grands artistes : "les duos", en compagnie de Jean Baptiste Guegan, Adamo, Roberto Alagna, Laurent Voulzy, Michelle Torr, Dave, Sandra Kim ou encore Bénabar.