Frédéric du Bus est l’invité de Walid dans Salut les Copions !

Et il vient nous parler de sa toute dernière BD "Ca va chauffer"

Ces temps-ci, tout augmente : les tensions entre l’Europe et la Russie, le niveau de testostérone de Poutine, le prix du carburant et du panier de la ménagère, le taux de personnes infectées au Covid (qui repart à la hausse), les températures estivales, le niveau des mers et des océans… Jusqu’où irons-nous ?



Cette année encore, du Bus a décidé d’en rire et de participer lui à la hausse générale… de bonne humeur !



Un album tout en finesse qui passera en revue tous les événements belges et internationaux de l’année, à travers le coup de crayon vif et acéré du dessinateur de presse préféré des Belges.