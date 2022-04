Frédéric Caudron, le Belge champion du monde de billard et star en Corée du Sud

Frederic Caudron a décroché fin mars le titre de champion du monde de billard aux trois bandes de la PBA (Professional Billiards Association). Il s’agit déjà de son quatrième sacre mondial. À 8 ans quand il a découvert la discipline, le Montois était sans doute bien loin de s’imaginer une vie dédiée au billard, loin d’envisager pouvoir en vivre. Pourtant à 54 ans il fait figure de référence dans le monde du billard.



Frederic est professionnel depuis longtemps, mais auparavant pour vivre de sa passion, le Belge devait disputer plus de 200 matches par an. Depuis 2019, sa vie a changé. Il est passé dans la ligue PBA basée en Corée du Sud, bien plus professionnelle, plus rémunératrice et surtout télévisée sur la plus grande chaîne de sport nationale. "Maintenant je ne joue plus que sept ou huit tournois par an (entre 50 et 60 matches). Je peux vraiment les préparer sans devoir faire 350 kilomètres pour aller en Allemagne, 200 pour jouer dans le nord des Pays-Bas ou 800 pour aller dans le sud de la France. Et j’ai bien trouvé ma place en Corée près du site où sont organisés les tournois."



À présent Frederic et son épouse vivent d’ailleurs près de la moitié de l’année en Corée du Sud où le billard est roi. Le belge classé numéro 1 à la PBA y est une véritable star. "Quand je prends l’avion les Coréens me reconnaissent, poursuit Caudron. Dans la rue, le métro, tout le monde me reconnaît parce que je passe trois fois par semaine à la télévision en direct. J’ai acquis une certaine notoriété."

Place à présent à deux mois de repos et d’entraînement quotidien chez lui près de Herentals avant de reprendre la direction de la Corée.