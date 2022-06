Frederic Beine, un braivois désire relancer le métier de cadranier

Frederic Beine est Artisan Horloger à Braives. Il est l’homme qui répare les montres, les horloges, les boîtes à musique…

Actuellement, il travaille seul mais projette de former du personnel. Le problème qu’il rencontre est de remettre en état les cadrans des montres.

Son nouveau projet aujourd’hui est de relancer le métier artisanal de Cadranier.

Le cadranier est celui qui remet en état les cadrans des montres. Actuellement, il n’y en a plus en Belgique. On en trouve quelques-uns en Suisse. Dans ce cas, le prix et le temps de la réparation sont très importants.

Il aimerait redémarrer la restauration de cadran des montres traditionnelles des années 20 à 80 et ainsi relancer le métier de Cadranier.

Pour ce faire, il a besoin de s’équiper et c’est pourquoi, il a lancé un crowdfunding.

Si vous voulez faire partie de l’aventure, il suffit de vous rendre

sur le site Crowd'in