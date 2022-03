Frédéric Beigbeder: "Je ne suis pas impressionnable, je suis buriné par l'expérience".

Pour la deuxième année consécutive, nous sommes privés de foire du livre ! Qu’à cela ne tienne, cette semaine sera jalonnée de rencontres littéraires inédites et inspirantes.

Côté inspiration, Frédéric Beigbeder n’est pas en reste ! L’auteur qui a souvent défrayé la chronique people a vécu plusieurs vies professionnelles. Au cours des années 90, il travaille comme concepteur publicitaire. C’est d’ailleurs cette expérience qui lui inspire son fameux roman 99 francs (Gallimard 2004). Ecrire un roman pour se faire virer, une technique originale mais payante puisque le livre sera un succès et le film, porter par l’acteur Jean Dujardin, aussi !

A la même période, il écrit des chroniques pour les magazines Elle, Paris Match ou encore Voici.

Sa vie de chroniqueur va également se décliner en télé et en radio. Sa plume acérée servira des émissions tel que le Grand Journal ou encore la matinale de Patrick Cohen sur France Inter.

Si l’auteur n’est pas avare en conseils littéraires, son dernier roman est également empreint de générosité. Un barrage contre l’Atlantique (Grasset 2022) offre aux lecteurs un pacte autobiographique et une déclaration d’amour au Bassin d’Arcachon. C’est bien évidemment une invitation au voyage mais certainement pas celui auquel on s’attend. En même temps, un voyage avec Frédéric Beigbeder ne peut être que jalonné de surprise et d’étonnement.