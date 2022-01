Frédéric Beigbeder : "Chaque fois qu'on m'enferme, je me souviens"

Pas encore mais ce serait oublier que sous les traits de son double fictionnel Octave Parango, l'écrivain s’attaque depuis 20 ans aux fléaux du système capitaliste que sont notamment la publicité (" 99 francs "), le " fashion fascism "(" Au Secours Pardon ") et la dérision obligatoire dans les médias (" L’homme qui pleure de rire "). Et l'homme connait son sujet puisqu'il a travaillé (et s'est fait renvoyer) tour à tour comme concepteur-rédacteur chez Young & Rubicam, secrétaire de rédaction au magazine "Lui" et chroniqueur dans la matinale de France Inter au côté de Nicolas Demorand et Léa Salamé.

Une chose est sûre, Frédéric Beigbeder est rarement là où on l'attend. Il aime surprendre. Il collabore en 2002 à la candidature aux élections présidentielles du communiste Robert Hue et fait aujourd'hui la joie des lecteurs du Figaro avec des chroniques littéraires enlevées tout en continuant à participer au "Masque et la plume" sur France Inter. Il fonde le Caca's Club ("Club des analphabètes cons mais attachants") avec Edouard Baer alors qu'il est encore à Sciences-Po et lance récemment avec son frère Charles "Le Philtre Organic Volka", une eau-de-vie haut de gamme.

En moi cohabitent un révolté et un cynique. Le moraliste de gauche engueule le bourgeois, le nihiliste se moque du progressiste.

Derrière l'image de fêtard qu'on lui connait, se cache en réalité un écrivain beaucoup plus sincère et profond qu'il n'y parait !