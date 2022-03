Frédéric Amorison : "Biniam Girmay avait demandé à participer à Gand - Wevelgem pour prendre de l'expérience"

Biniam Girmay s’est imposé sur la 84e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour) ce dimanche et a offert une victoire historique à Intermarché-Wanty Gobert. Frédéric Amorison, ancien coureur professionnel qui fait partie du staff élargi des Directeurs Sportifs au sein de l’équipe belge, est revenu sur l’incroyable performance de l’Erythréen.

"C’est une journée historique !", a confié Amorison à notre micro, "Biniam est quelqu’un de génial. Il avait déjà réalisé une grande prestation avec une 5e place sur sa première course flandrienne de sa carrière, vendredi à l’E3. Il ne devait pas rouler aujourd’hui. Mais vendredi soir, il a dit au manager sportif qu’il avait pris énormément de plaisir et il a demandé s’il n’y avait pas moyen de rouler à Gand – Wevelgem. Mais juste pour apprendre, pour prendre de l'expérience! Il y a six mois c’était un inconnu. On a eu le nez fin en allant le chercher. Depuis 48h, il a vraiment explosé aux yeux du grand public. Ce matin, au départ à Ypres, c’est le seul coureur qui a été incroyablement applaudi par le public lors de la présentation des équipes".

Il est appelé à réaliser de grandes performances dans les années à venir

À 21 ans, Biniam Girmay a l’avenir devant lui. Un avenir qui s’annonce radieux : "Il lui faudra de la chance, mais je crois, sur ses qualités intrinsèques et sa science du vélo, qu’il est appelé à réaliser de grandes performances dans les années à venir. Ce qu’il est arrivé à faire aujourd’hui sans connaître le parcours, c’est déjà incroyable".

Arrivé il y a moins d’un an au sein de l’équipe belge, Girmay a désormais passé un cap : "Il s’est super bien intégré. C’est loin d’être un fanfaron mais il est toujours là pour rigoler. On sait qu’on doit travailler différemment avec lui. Sur Paris – Nice, l’équipe avait beaucoup d’ambitions et lui était très relax. Il doit encore apprendre cette culture de la gagne. Mais avec ses récentes performances, il va prendre confiance".

Je pense qu’il va continuer avec Wanty pendant plusieurs années avec un contrat revalorisé

Des performances qui ne devraient pas laisser des formations plus "huppées" indifférentes. "Avant de venir chez Intermarché-Wanty Gobert, d’autres équipes étaient intéressées. Il a discuté avec Quick-Step, UAE,… Et après avoir discuté avec cinq ou six équipes, il a dit qu’il voulait rouler dans une équipe belge et être un leader, sans avoir trop de pression. Je pense qu’il va continuer avec nous pendant plusieurs années avec un contrat revalorisé", a conclu Frédéric Amorison.