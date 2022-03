Freddie Mercury : une rhapsodie inachevée

Comment un jeune garçon timide et réservé originaire de Zanzibar s’est-il transformé en cette rock star flamboyante qui continue à fasciner aujourd’hui ?

Ce feuilleton radiophonique écrit par Laurent Rieppi et incarné par le comédien Charlie Dupont dresse un portrait complet de l’artiste qui a signé " We Are The Champions ", " Bohemian Rhapsody ", " Killer Queen ", " Love of My Life " ou encore " Crazy Little Things Called Love ".

Dans ce feuilleton à découvrir sur Classic 21 dès le 15 novembre, nous célébrerons sa ténacité, sa quête d’un amour parfait et idéal, sa générosité, ses questionnements sur l’état du monde, sa lutte contre la maladie, son amour pour la musique et ses rêves d’opéra et de ballet. Une vie et une carrière célébrée à travers notamment le témoignage du guitariste Brian May et du batteur Roger Taylor de Queen mais aussi de celui du producteur Reinhold Mack, complice de Mercury aussi bien au sein de Queen que dans le cadre de sa carrière solo, du témoignage de la cantatrice espagnole Montserrat Caballé avec qui Mercury a signé l’hymne des Jeux Olympiques de Barcelone " Barcelona "… Nous rencontrerons aussi d’autres musiciens qui ont croisé son chemin à différents moments de sa carrière, la plupart de ces témoignages étant inédits.

Une vision artistique, intime aussi, qui se veut un reflet peut-être plus véridique que la vision très romancée proposée dans le très bon film " Bohemian Rhapsody ".