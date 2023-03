Fred Xhonneux, sur le record mondial de Thiam : "Des gros changements et directement le jackpot, c’est ahurissant"

Au lendemain de la magnifique performance de Nafissatou Thiam au pentathlon de l’Euro d’athlétisme d’Istanbul, les superlatifs ne suffisent toujours pas à décrire l’exploit réalisé par la Belge. Frédéric Xhonneux, notre consultant, a débriefé cette performance au micro de Vincent Langendries.

"C’est prodigieux, même si les records peuvent être battus. Là, exploser le record du monde de cette manière-là avec deux athlètes au-dessus de l’ancien record du monde… C’est tout simplement prodigieux. Nafi nous a épatés pour sa première compétition de la saison. Un changement d’entraîneur cette année, et directement le jackpot. C’est absolument ahurissant."

Mais quelle est l’importance des récents changements d’environnement et d’entraîneur de Thiam dans tout ça ? "Ça a certainement joué un rôle, Nafi avait envie de changements, d’autre chose, de sortir de sa zone de confort. Avec de superbes performances, elle a visiblement trouvé ce qu’elle était partie chercher : la chaleur, un certain calme aussi en prenant un peu de recul par rapport à ses repères, peut-être les demandes répétées de ses sponsors, des investissements dans d’autres éléments… Là, elle était au calme, elle a pu se concentrer seulement sur son entraînement. Et visiblement cela paie, c’est que c’est ce qui lui convient probablement à l’heure actuelle."

Quels éléments font la différence pour réaliser une telle performance. "Une énorme performance ça vient d’une préparation optimale, ce que visiblement elle a eu. Sans blessure, sans tracas. Il faut ensuite que les planètes s’alignent, que tout se passe parfaitement. On dit toujours qu’un pentathlon parfait ça n’existe pas, mais là Nafi a montré que c’est possible avec trois records personnels et deux autres épreuves où elle était tout près de son meilleur niveau. Ça donne ensuite un résultat exceptionnel. Et quand on est poussé dans ses retranchements par une opposition de grande qualité, quand il y a de l’ambiance dans la salle, des conditions optimales, tout était réuni pour qu’elle soit performante et elle a réussi à tout faire."

Après ce record du monde du pentathlon, celui de l’heptathlon est-il réalisable ? "Dans un premier temps, elle va savourer l’instant présent avec ce record avant de se projeter sur la suite. Mais clairement elle est là pour s’améliorer et battre ses records. Il y a d’abord le record d’Europe de Karolina Klüft à aller chercher à l’heptathlon, par contre le record du monde en plein air il est vraiment très élevé. Jackie Joyner-Kersee a vraiment mis la barre très haut avec 7291 points. Je ne parierais pas trop là-dessus mais on le lui souhaite évidemment mais je pense que battre le record de Klüft (7032) c’est tout à fait abordable. Plus, on ne sait pas. Mais avec Nafi rien n’est impossible."