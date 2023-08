Fait notable, les Cheetahs se sont qualifiées pour la finale en alignant une "équipe B", orpheline des taulières habituelles, Bolingo et Laus. Alors, à quoi va ressembler le quatuor aligné en finale ? Difficile de se projeter : "Elles sont toutes tellement en forme qu’elles méritent toutes d’être dans l’équipe A. Mais il faut faire des choix, je ne sais pas qui sera sélectionné pour la finale. Je pense que Imke Vervaet va y rester parce qu’elle a très bien couru. Et Helena Ponette qui finit toujours et qui va sûrement rester. Ce serait donc Naomi Van Den Broeck et Hanne Claes qui laisseraient leur place. Mais cela vient de la discussion entre l’athlète et le coach pour voir quel est le meilleur quatuor à aligner."

Petite pression supplémentaire pour les filles, la possibilité d’offrir à la Belgique sa première médaille dans ces Mondiaux et surtout faire oublier l’élimination (trop) précoce des Tornados : "Si on amène ça positivement, ce n’est que du positif. Elles ont envie de bien faire, de marquer l’histoire, elles ne sont pas forcément concernées par les autres. On a de la motivation par les autres mais pas de pression inutile. Je pense qu’elles ont l’expérience et la sagesse pour tourner ça positivement."

Alors, que viser ce dimanche soir ? A priori, au vu de la terrible adversité, l’objectif le plus logique serait de viser la médaille de bronze : "A priori oui, maintenant dans les relais 4x400m, il peut se passer des choses. Les Etats-Unis ont eu un passage hors-zone, il peut y avoir un témoin qui tombe, une bousculade, tout est possible. A priori, le bronze est le mieux qu’on puisse avoir. Mais avec une super course, un record de Belgique et une 5e place, on ne pourra pas avoir de regrets."