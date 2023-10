Fred Waseige sous le charme d’Ameen Al-Dakhil : "Faes doit faire attention, à chaque fois que je le vois, je me dis wow"

Ce n’est clairement pas celui qui fait le plus de bruit. Sur comme en dehors des terrains, d’ailleurs. Et pourtant, pour la 3e fois d’affilée, Ameen Al-Dakhil va bel et bien faire partie du giron des Diables Rouges. Sélectionné par Domenico Tedesco, il sera du déplacement en Autriche et sera là, trois jours plus tard, pour affronter la Suède. De là à devenir, à terme, un titulaire au sein de l’équipe belge ? C’est peut-être encore trop tôt. En tout cas, il sait qu’il peut compter sur un fameux soutien. Celui de Fred Waseige, qui a largement appuyé son dossier, ce midi pendant notre traditionnel Facebook Live.

Notre consultant a d’abord souligné l’évidente continuité dont Tedesco fait preuve dans ses choix. Notamment en défense, où il fait systématiquement confiance aux mêmes hommes : "C’est vrai qu’il y a une certaine direction qui a été prise par Tedesco avec les quatre derrière qui accumulent les matches. Mais il y a Wout Faes qui doit faire attention. Je couvre le foot anglais et j’ai fait quelques fois Burnley. Je dois dire que, même s’il n’avait pas été belge, je me serais demandé qui était ce jeune Ameen Al-Dhakil. Il fait ses matches, il m’inspire." explique-t-il, avant d’étayer ses propres propos d’une analyse plus fournie.

"C’est quelqu’un de fiable, qui assombrit le jeu de l’adversaire et éclaircit le jeu de son équipe. Franchement, je trouve qu’il a un sens de l’anticipation. Tout a l’air simple. Ce sera à confirmer en Premier League, ce sera un jour à confirmer à côté de Vertonghen, ce serait une très bonne chose pour lui. Dans tous ceux que j’ai vus, c’est celui où je me dis qu’il y a un coup à tenter parce qu’il est tout le temps titulaire en Premier League. Moi je l’ai couvert trois fois, et à chaque fois, je me suis dit “WOW”.

Cela a le mérite d’être clair. Alors, Al-Dakhil, titulaire en équipe nationale dans quelques mois ? Tout dépendra, sans doute, des prestations futures de Wout Faes, pas toujours serein ces derniers temps. A moins que Zeno Debast ne vienne damer le pion à tout le monde en s’installant aux côtés de son coéquipier de club, Jan Vertonghen ?