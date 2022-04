Fred Waseige, parrain de l’Académie du RFC Malmedy : "Le foot doit redevenir une parenthèse enchantée"

Le RFC Malmundaria, dont l’équipe première évolue en P1 liégeoise, mise depuis de nombreuses années sur son école des jeunes qui compte près de 240 joueurs. Reconnu pour ses qualités de club formateur par l’ACFF, l’Association de Football Francophone, le club des Hautes-Fagnes va franchir un palier supplémentaire avec sa nouvelle Académie des Dragons (surnom des joueurs de Malmedy). Et pour donner les lignes directrices de cette nouvelle Académie, les dirigeants du RFCM, qui fait partie du réseau de clubs partenaires du Standard de Liège, se sont tournés vers Frédéric Waseige.

L'ex-joueur du FC Liège et de la Gantoise, devenu consultant, va amener une nouvelle philosophie au club malmédien. Une philosophie basée sur le cogi training ou la méthodologie cognitive : " C’est une méthode qui apprend la psychomotricité et la coordination mais le point essentiel selon moi est le cerveau " insiste Frédéric Waseige. " C’est le dernier aspect qu’on peut encore améliorer dans le football d’aujourd’hui. Tout a été fait ou presque sur le plan physique et technique mais le cerveau est le muscle le plus important du corps humain. Si on travaille cet aspect, cela va aider les enfants qui auront plus souvent le ballon. Ils seront plus rapides et auront de meilleurs réflexes. Un enfant qui a le ballon est plus heureux qu’un enfant qui court derrière. L’idée est aussi de partir de zéro en apprenant aux enfants à se déplacer d’une manière plus efficace sur un terrain. Vous savez, il y a des enfants qui jouent au foot mais ne savent pas courir alors que c’est la base ".

Le cogi training et le senseball comme outils d’apprentissage

Le cogi training est une méthode développée depuis déjà quelques années à l’Université de Louvain par Michel Bruyninckx. Ce chercheur limbourgeois, ex-responsable technique de la formation au Standard de Liège, a mis au point des outils d’apprentissage et de développement comme le senseball, basé sur l’équilibre, la technique, le mouvement mais surtout l’anticipation : " Normalement, un joueur professionnel va toucher en moyenne 35.000 fois le ballon par saison. Maintenant, un jeune qui utilise le senseball régulièrement, va effectuer entre 400.000 et 500.000 touches de balle par saison. C’est surtout la vitesse cérébrale qui aura une influence sur les actions ".

Meilleur au foot et à l’école

Outre l’aspect purement footballistique, cette méthode aurait aussi des effets bénéfiques sur le plan scolaire. Une raison supplémentaire selon Frédéric Waseige pour développer cette méthode auprès des jeunes : " C’est prouvé, cette méthode aide au niveau scolaire. Elle ouvre des voies dans la tête, voire même des autoroutes. Cette méthode aide à être plus réceptif ".

Cette philosophie a d’emblée séduit les responsables du club malmédien comme le confirme Arnaud Roufosse, le coordinateur de la formation des jeunes à Malmedy : " Fred ne manque pas d’idées. Plus qu’avec une méthodologie, il arrive avec une véritable philosophie. Il veut avoir un impact sur le club et sur le projet. Le jeune qui veut commencer le foot peut sans problème venir s’inscrire à Malmedy mais on doit aussi offrir un contenu adapté aux enfants qui montrent aussi un peu plus d’aptitudes et c’est notamment ce que propose notre académie des dragons avec ces séances de perfectionnement le dimanche matin ".

Une école de vie

Cette nouvelle académie chapeautée par Frédéric Waseige pourra, dès la saison prochaine, accueillir des jeunes d’autres clubs (dans un rayon de 30 km). Une académie basée avant tout sur l’éducation, la formation et le bien-être. Des piliers essentiels selon le Liégeois : " Je trouve que le football doit rentrer dans ce cadre éducatif. Une attention particulière sera portée sur la nutrition des enfants qui disposeront de corbeilles de fruits dans les vestiaires, via du circuit court. L’enfant doit prendre du plaisir au foot et quand il rentre ensuite chez lui, il doit se sentir mieux dans sa tête et être plus heureux. Je voudrais que le football redevienne cette parenthèse enchantée, basée avant tout sur le bien-être, le respect et l’éducation ".