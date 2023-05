Fred Testot et Sara Martins sur le banc des accusés dans "Crimes parfaits"

Interprété par Fred Testot, qu’on avait déjà pu voir dans "La Guerre des boutons", "Sur la piste du Marsupilami" ou "L’Emprise", Renaud Husson sera le coupable désigné du premier épisode de la soirée.

À l’issue du service dominical donné par le père Simonin, celui-ci prend en effet le prêtre à part pour le tuer. Pharmacien respecté et maire de son village, cet homme bien sous tout rapport n’a pourtant a priori rien d’un meurtrier. Quelles raisons avait-il d’en vouloir à cet homme d’église et pourquoi est-il passé à l’acte ?

Très vite, l’ébauche d’un mobile se dessine, quand Agnès et Thibaud découvrent que la femme de Renaud était la cousine du prêtre, et que celle-ci, qui plus est, avait un amant…