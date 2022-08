Fred Suber, le Belge qui crée les voitures miniatures des stars

Rhode-Saint-Genèse, atelier de la Suber Factory. Une Aston Martin, une Ferrari en préparation. "Je m'appelle Frédéric Suber, j'ai 57 ans et je suis maquettiste. En 1994, j'ai quitté la grande distribution pour construire des petites maquettes. J'ai appris sur le tas : d'abord en regardant ce que les autres faisaient puis on arrive à un niveau où on veut aller plus haut. C'est autodidacte".

Fred Suber travaille avec son fils, Sébastien, qui l’a rejoint dans l’aventure il y a un peu plus de trois ans maintenant. A eux deux, ils parviennent à livrer 22 miniatures par an. Le format ? 1/12. Précision, concentration, toutes les maquettes qui sortent de l’atelier sont le fruit de plusieurs semaines de travail. "On fait de l'artisanat, ça doit être la voiture la plus belle possible, la plus détaillée possible. Avec des matériaux nobles donc il n'y a pas de plastique. C'est de la résine, du métal, du letton, du cuivre. Je crée un prototype qui me prend plus ou moins six mois, en travaillant deux ou trois heures par jour. On fournit maximum quinze pièces."

Et d’ici quelques mois, ces maquettes seront exposées chez de riches collectionneurs. Entre 7.500 et 20.000 euros l’unité, mais les questions d’argent sont très vite mises de côté entre l’artiste et ses clients. "On parle une fois de prix puis on n'en parle plus. On parle surtout de 'quand' et pas de 'combien'. Un collectionneur est déraisonnable. Ce sont des grands malades, dans le bon sens du terme. Il veut toujours la suivante. On accepte encore des nouveaux clients, mais on veut des vrais collectionneurs. On veut savoir où vont nos voitures."

Parmi les amis de l’atelier, Bono, de U2, Nick Mason, de Pink Floyd, le regretté Roland D’Ieteren, Marc Van Der Straten, de richissimes hommes d’affaires, mais aussi d’anciens pilotes. "Jacky Ickx, forcément. Il est devenu l'ami de l'atelier car on crée des voitures en collaboration avec lui. J'ai fait des voitures pour Michael Schumacher aussi. On avait une relation discrète, très confidentielle. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à mon ancien atelier. Il est resté environ dix minutes. Il parle très bien français, il a été d'une gentillesse extraordinaire avec nous. On a reçu les échappements en titane de sa Ferrari F2000."

Il y a entre 700 et 800 pièces par voiture. Les livraisons se font en main propre, aux quatre coins du monde. Le carnet de commandes ne désemplit pas et ce n’est pas près de s’arrêter. L’avenir de l’entreprise familiale est assuré avec Sébastien et pourquoi pas son petit frère, Martin.