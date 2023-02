Fred Hersch & Esperanza Spalding : le jazz dans toute sa classe au Village Vanguard

Dans Déclic, Laurent Graulus vient nous présenter le nouveau disque de la chanteuse américaine Esperanza Spalding et du pianiste Fred Hersch, Alive at the Village Vanguard.

Véritable album live, il a été enregistré au célèbre club de jazz new-yorkais "Village Vanguard", fréquenté par des grands noms tels que Coltrane ou encore Miles Davis. Dès la première écoute, le naturel et la joie véhiculés à travers la voix d’Esperanza Spalding sont tout simplement éblouissants. N’hésitant pas à communiquer et à jouer avec le public, "On perçoit une mélodie sans qu’elle ait besoin de chanter, tout est musical chez elle." ajoute Laurent Graulus.

Le duo propose ici quelques standards de la musique nord-américaine mais aussi de la musique brésilienne, notamment avec Loro. Un exercice d’autant plus technique quand on sait que le morceau est composé de base pour 8 musiciens, ce qui témoigne de leur aisance musicale.