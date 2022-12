Fred Again.. : " J’arrive à la fin d’une trilogie et je ne peux pas continuer à écrire sur ces sujets très forts pour moi"

C’est sans aucun doute le phénomène électro de 2022, à l’occasion de son concert ultra sold-out à l’Ancienne Belgique, Fred Again.. a accordé une interview à Tipik chez Romain. Le DJ et producteur anglais de 29 ans était d’une détente impressionnante à quelques minutes de son show au moment de répondre à nos questions.

Avec lui, on a pu aborder sa collaboration avec la Swedish House Mafia et le fait que les trois producteurs suédois, à savoir Sebastian Ingrosso, Axwell et Steve Angelo, soutiennent Fred depuis ses premiers projets.

Le maître de l’utilisation de samples de conversation s’est aussi confié sur la trilogie "Actual Life" qui touche à sa fin. Un bon nombre de titres qui la compose ont été écrits en confinement et concernent ses états d’âme, ce qui représente des sujets assez forts pour lui et il nous dit que "continuer à en écrire comme ça serait se faire du mal pour lui". On a donc hâte de savoir ce que donnera le renouveau de l’artiste après ces 3 projets.

Des frissons, un moment de partage et une ambiance bienveillante, voilà ce qui peut résumer l’expérience d’un live de Fred Again.. qui sera de retour en Belgique à Rock Werchter le 1er juillet prochain. En attendant retrouvez son interview à tous moments sur Auvio.