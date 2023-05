Fred Again.. et Brian Eno s’apprêtent à sortir un album commun

Quand il n’est pas en train de faire les 400 coups à Londres, Times Square ou Coachella avec ses meilleurs copains Skrillex et Four Tet, Fred Again.. passe du temps en studio. Un peu plus de six mois seulement après la sortie de son dernier album Actual Life 3, il revient, mais pas avec n’importe qui, puisque c’est l’un des maîtres absolus de la musique électronique, Brian Eno, qui l’accompagne. Sur Twitter, Four Tet l’a décrit sans équivoque comme le plus bel album de 2023, avant de diriger les internautes vers une radio créée pour l’occasion, secretlife.fm, qui diffuse tous les jours à 22h (heure anglaise) et sur laquelle on peut s’attendre à entendre des morceaux exclusifs de cette prochaine galette.