Freaky Friday, filtres beauté et espionnage intime : voici les thèmes du quatrième épisode d’Amour, Drag et Courrier

Pour ce quatrième épisode, nos drags vont évoquer plusieurs sujets d’actualité que vous leur avez suggérés. Pour découvrir le premier thème du podcast, elles devront ouvrir un fortune cookie… La référence vous parle ? Si oui, bien joué : vous avez deviné qu’elles vont parler du grand retour, 20 ans plus tard, du film "Freaky Friday" avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis.

Edna et Athéna débattront également de l’impact des filtres beauté sur notre santé mentale. Ceux-ci nous permettent d’avoir un visage affiné, une peau sans imperfection ou encore des lèvres repulpées sur nos réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences sur nos ados, mais aussi sur nous les adultes ?

Ensuite, il sera question de l’espionnage intime. En effet, dans une récente étude IFOP, il a été révélé que 4 Français sur 10 ont déjà espionné le smartphone de leur conjoint.e. Un résultat surprenant qui en dit long sur nos comportements.

Et pour clôturer, nos deux Queens parleront de l’attraction "It’s a small world" qui vient de rouvrir ses portes à Disneyland Paris après plus d’un an de travaux. Mais si, vous voyez : il s’agit de l’attraction qui vous embarque pour un parcours sur l’eau, où vous allez rencontrer des centaines de poupées et dont la musique ne sortira plus de votre tête de la journée !

Un épisode que vous pouvez retrouver en version auditive ou visuelle ci-dessous !