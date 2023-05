"Freaky Friday 2" :  bientôt le retour du duo Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan

Les studios Disney ont finalement donné raison à Jamie Lee Curtis : Freaky Friday aura bien son second volet, vingt ans après la sortie du film culte.

Et ce serait le même duo mère-fille qui reprendrait les rennes : Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis sont actuellement en fin de négociations pour revenir jouer dans la suite, selon The Hollywood Reporter.

Le scénario est écrit en ce moment même par Elyse Hollander (la scénariste de Blacklist), selon Variety.

Le premier opus était basé sur le roman éponyme que Mary Rodgers a écrit en 1972. Sorti en 2003 et réalisé par Mark Waters, le film dans lequel Anna et Tess Coleman, mère et fille, échangeaient leur corps un vendredi matin a rapporté plus de 160 millions de dollars au box-office mondial.

Lors d’une récente interview accordée au New York Times pour parler des 20 ans de Freaky Friday, Jamie Lee Curtis a déclaré que l'idée du sequel lui était venue après avoir reçu de nombreuses questions sur une éventuelle suite lors de la tournée mondiale promotionnelle du film d'horreur "Halloween Ends", sorti en 2022.

"Toute cette attention m'a vraiment touchée. Quand je suis rentrée chez moi après la tournée de promotion, j'ai appelé mes amis chez Disney et j'ai dit : "Je pense qu'il y a un film à faire", a déclaré Curtis.

Cette suite de Freaky Friday marquerait le grand retour au cinéma de Lindsay Lohan, qui, dans les années 2000, figurait parmi les plus grandes jeunes stars de l'époque. L'année passée, on a pu la voir dans la comédie romantique Falling for Christmas (Noël Tombe à Pic en français) sur une célèbre plateforme de streaming américaine.

"Jamie et moi sommes toutes les deux ouvertes à cela, maintenant c'est aux personnes concernées de décider ça. Ce serait un plaisir de faire quelque chose que tout le monde adorait" a déclaré Lindsay Lohan, qui attend son premier enfant.

Pour le moment, aucune date de sortie n’est prévue pour Freaky Friday 2.