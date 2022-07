Freak Slug revient avec l'énigmatique “Underwater”

Un timbre de voix légèrement cassé, des paroles poétiques et décomplexées, des mélodies poignantes et juste assez entêtantes, une énergie solaire et une spontanéité qui fait mouche : Freakslug détient tous les ingrédients pour entrer dans la cour des grands. De son vrai nom Xenya Genovese, l’artiste britannique se lançait dans la musique en 2015 en bidouillant des chansons qu’elle balançait sur Bandcamp, dont le fameux titre “Who stole my bike”, genèse de ce projet hors du temps. Cela dit, c’est en 2018 que Freak Slug attire l’attention du public avec “Supermarket”, un titre plus terre-à-terre qui donne le ton de ses morceaux à venir : voix éthérées pleines de reverb, guitares rêveuses et mélancoliques, le tout enrobé d’une production DIY naturelle et organique. Après quelques singles léchés, la chanteuse et guitariste revient en 2020 avec un premier EP intitulé Videos. On y retrouve notamment le titre “Radio”, véritable hymne dreampop qui donne la pêche et la bougeotte, tandis que le touchant “I’m Not Waiting” nous emmène vers une dimension nouvelle, où les images évocatrices et intimes refont surface. Une ambivalence qui sonne bien.