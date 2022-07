Frayeurs pour van Aert, chute de Roglic, problème mécanique pour Vingegaard : les malheurs de Jumbo-Visma

Et la journée noire continue. Primoz Roglic, bien placé à l’avant du peloton avec Christophe Laporte, tape une botte de paille déplacée par Stefan Küng (Groupama-FDJ) quelques secondes plus tôt. Le Slovène tombe et reste au sol, blessé. Il se relève malgré tout mais voit Vingegaard et van Aert lui passer devant. Au même moment, son compatriote Tadej Pogacar (UAE) profite de cette désorganisation dans le peloton pour creuser l’écart sur les leaders de la Jumbo-Visma, qui ne sont plus là.

Le malheureux Roglic, incapable de refaire son retard, vient sans doute de perdre le Tour de France. Si Wout van Aert, coéquipier irréprochable de Vingegaard ce mercredi, limite les dégâts et parvient à reprendre le peloton pour conserver son maillot jaune, Roglic arrive de son côté avec 2 minutes et 8 secondes de retard sur Pogacar, 7e de l’étape et très impressionnant sur les pavés. Au général, van Aert compte désormais 19'' d’avance sur Pogacar, 4e, et 40" sur Vingegaard, qui après cette étape complètement folle remportée par Simon Clarke (Israel-Premier Tech), devrait devenir l’unique leader de Jumbo-Visma.