Fraude et manipulation des compteurs de gaz et d’électricité : contrôles en cours

Cécile : "Pour moi c’est pas réglementaire. A part la police qui peut être assermentée, mais je ne vois pas pourquoi deux agents d’ORES peuvent être assermentés et avoir le droit de visiter une maison comme ça, de prendre l’intimité des gens." ORES fonde ses contrôles sur base des décrets wallons électricité (2001) et gaz (2002). Le gestionnaire de réseau a le droit d’accéder à ses propres installations, mais aussi d’aller plus avant dans le contrôle et la visite d’un domicile.

Mais il y a des règles à respecter, comme le précise Vinciane Royez, responsable du service inspection et contrôles d’ORES : "Les inspecteurs du service inspection et contrôle sont assermentés. Ils ont en fait une qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte. On peut demander aux personnes de visiter le domicile. Ça se fait alors toujours sur base de ce que l’on appelle une visite domiciliaire consentie, c’est-à-dire que l’on ne rentre jamais chez les gens sans y avoir été autorisé par une personne majeure et majeure en possession de ses moyens. On lui fait signer un document de visite domiciliaire au préalable".

On peut donc refuser l’accès à son domicile (hors accès aux compteurs), mais conseille Vinciane Royez : "Je conseille aux personnes concernées de laisser un accès parce que ça leur permet de démontrer qu’elles se chauffent autrement, qu’elles ont installé un poêle à pellets, un poêle à bois et qu’elles ne font pas usage de radiateurs électriques dans toutes les pièces et donc, ça peut expliquer une baisse de consommation autrement que par une manipulation de compteur".