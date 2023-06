Fraude électorale et corruption : coup de filet européen contre la mafia calabraise

Un coup de filet au niveau européen a conduit mardi à l’arrestation de 43 membres de la Ndrangheta, la très redoutée mafia calabraise, accusés entre autres de fraude électorale, de corruption de politiciens et d’avoir faussé l’attribution de marchés publics.

La plupart des suspects appartenant à cette branche de la mafia basée dans la ville de Crotone en Calabre, sont de nationalité italienne, et quelques-uns sont allemands ou autrichiens.

Selon les enquêteurs, les suspects ont notamment œuvré pour infiltrer des membres de leur clan à des postes-clé au sein des administrations et des organes politiques locaux pour contrôler et exploiter les territoires se trouvant sous leur juridiction. Le clan a recouru pour cela à des extorsions et des violences, y compris un homicide en 2014, a indiqué Europol.

Ces infiltrations ont permis au clan mafieux de manipuler des procédures d’attribution de marchés publics, leur permettant notamment de bénéficier d’au moins trois millions d’euros de fonds européens.