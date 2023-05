Fraude électorale à Neufchâteau : Dimitri Fourny partiellement coupable de faux et usage de faux, l'ancien bourgmestre va faire appel

Francine Bossicart, l'ancienne conseillère du CPAS, est, de son côté, coupable de toutes les préventions de faux et usage de faux, tout comme Anne Noël, la directrice de la maison de repos "Le clos des Seigneurs", qui était au courant de la chasse aux votes dans son établissement.

La première est également inéligible durant dix ans et a été condamnée à une peine de six mois de prison et à une amende de 8.000 euros, avec sursis. La directrice de la maison de repos écope, pour sa part, d'une peine de travail de 50 heures et d'une amende de 400 euros.

Daniel Michiels est aussi coupable de faux et usage de faux. Il est condamné à une peine de trois mois et à une amende de 4.000 euros avec sursis et est inéligible pour une durée de cinq ans.

Les autres prévenus sont acquittés.