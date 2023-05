Frasnes-lez-Anvaing : le MR fait monter le PS dans la majorité à quelques mois des élections communales

Une nouvelle majorité politique va diriger la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Le MR qui était seul aux commandes depuis 2006 va terminer la législature avec le PS. Le nouveau pacte de majorité sera voté lors du conseil communal ce lundi soir.

C’est une page qui se tourne à Frasnes-lez-Anvaing. Le MR en majorité absolue depuis les élections communales de 2006 va devoir partager le pouvoir. Les libéraux n’avaient plus vraiment le choix, ils ont en effet vu leur majorité s’effriter ces derniers mois. De 14 sièges sur 21 au lendemain des élections en 2018, ils sont passés à 11 après la dernière démission en date, celle de l’échevin des travaux André Duthy. Le parti au pouvoir n’ayant plus de réservistes sur sa liste, ce sont les partis d’opposition qui ont récupéré les places laissées vacantes suite aux différentes défections.

Avec l’apport du PS et de ses trois sièges, la majorité redevient plus confortable pour terminer la législature. Le chef de file des socialistes Michel Devos deviendra le président du CPAS, son colistier Marian Clément deviendra l’échevin des affaires sociales et du logement. Le défi du PS sera d’obtenir des résultats en peu de temps, mais l’intérêt de monter dans la majorité maintenant est de gagner en visibilité. Lors des prochaines élections communales en 2024, Le MR frasnois devra en effet faire sans Jean-Luc Crucke, sa machine à voix, qui a quitté le terrain local et le parti libéral, et sans Jacques Dupire exclu qui présentera probablement sa propre liste. Dans ces conditions, il y a un coup à jouer pour les autres partis.