Frasnes-lez-Anvaing : Frans raconte de quel bois il se chauffe

En cas d’abattage, le patron se réserve la grume. "La grume, c’est le tronc", précise Frans, "Il prend le gros tronc et quelques flèches des grosses branches. Quant à moi, je peux prendre les petites branches, l’aubier avec lequel je fais mes bûches". Et quand il a terminé le tronçonnage des branches, il lui reste à fendre les bûches ainsi obtenues. Pour ce faire, il se positionne debout, jambes écartées, place une à une les bûches devant lui, debout elles aussi. Il empoigne alors sa hache à deux mains et lève les bras jusqu’à ce que l’outil soit positionné derrière la tête. Frans laisse alors tomber le tranchant sur les bûches et, de cette manière, fend celles-ci.

"Voilà, là j’ai le bois qui est préparé pour ma chaudière et ici vous voyez le bois que j’ai préparé pour un voisin, il possède un plus petit feu, donc les bûches font 25 à 30 cm. Je vends le stère de bois 60 euros (Un stère équivaut à 1 m³ de bois coupé ndlr). Certains ont augmenté leurs prix, moi non".

On l’aura compris, pour Frans le bois est avant tout une passion et le simple fait de se trouver au cœur d’une forêt suffit à son bonheur. (Vous pouvez écouter Frans évoquer sa passion ci-dessous dans le reportage de Pierre Wuidart)