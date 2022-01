Frasnes-lez-Anvaing, commune wallonne où il y a encore le plus de canalisations d’eau à base d’amiante

C’est la commune de Frasnes-lez-Anvaing qui détient un inquiétant record (à l’échelle wallonne) : 81% de ses canalisations sont encore des tuyaux en amiante-ciment. Et l’amiante peut visiblement se libérer de ces conduites pour se retrouver ensuite dans l’eau du robinet. C’est ce qu’a découvert l’équipe d’#Investigation. Le magazine est à voir ce mercredi 26 janvier sur la Une TV. Et à revoir sur Auvio. En Wallonie, plus de 3000 kms de conduites d’eau potable sont encore en amiante-ciment. Ces conduites aussi appelées Eternit ont servi à la reconstruction des réseaux d’eau après la Seconde Guerre mondiale.

Après Frasnes, les communes d’Ecaussines et Bernissart sont parmi les plus concernées du Hainaut avec plus de 70% de conduites en amiante-ciment. Ellezelles, Flobecq, Mont-de-l’Enclus sont à 45% de conduites contenant de l’amiante. Les moins concernées sont des communes comme La Louvière, Dour, Jurbise, Frameries. Mons est à 18 pourcents. Tournai, à 8 pourcents.

Et pour savoir si votre commune est concernée, vous trouverez dans cet article, une carte interactive qui permet de vous renseigner commune par commune.