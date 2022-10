Frappes russes en Ukraine : 80% de consommateurs privés d’eau à Kiev, 350.000 foyers sans électricité

Une "attaque massive" russe a eu lieu lundi matin contre des installations énergétiques dans plusieurs régions d’Ukraine, privant d’eau 80% des consommateurs de la capitale Kiev et laissant "des centaines de localités" sans électricité.

Au nord de la capitale, une quinzaine de soldats et policiers bloquaient la circulation et interdisaient l’accès à la route qui conduit à un site touché, a constaté une équipe de l’AFP.

Interrogé par l’AFP, un militaire qui bloquait l’accès avec une quinzaine d’autres soldats et policiers précise que "trois missiles ont touché leur cible à une centaine de mètres".

Rencontrée non loin de ce site, Mila Ryabova, une traductrice de 39 ans, a indiqué à l’AFP "avoir été réveillée par de puissantes explosions, entre huit et dix".

"Il n’y a plus d’électricité chez nous, ni à l’école", témoigne à l’AFP cette mère d’une fille de 9 ans. "Un hiver froid se profile. On n’aura peut-être pas d’électricité, de chauffage. Cela pourrait être compliqué à vivre, surtout avec un enfant", dit-elle.

A Kiev, où au moins cinq explosions ont été entendues tôt lundi par des journalistes de l’AFP, "80% des consommateurs de la capitale" sont privés d’eau, a affirmé sur Telegram le maire Vitaly Klitscho, précisant également que "350.000 foyers étaient sans électricité".

"Des missiles et des drones ont touché 10 régions"

"Les terroristes russes ont, une fois de plus, lancé une attaque massive contre des installations du système énergétique dans un certain nombre de régions", a déploré plus tôt un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko.

Selon le Premier ministre Denys Chmygal, "des missiles et des drones ont touché 10 régions, endommageant 18 installations, la plupart liées (au système) énergétique".

"Des centaines de localités" se trouvent sans électricité "dans sept régions" ukrainiennes, a-t-il ajouté.

"Au lieu de se battre sur le terrain militaire, la Russie combat des civils", a, lui, fustigé Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, "plus de 50 missiles de croisière ont été lancés" sur l’Ukraine "à l’aide d’avions", depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov.

Les débris de l’un d’entre eux, abattu par les forces de Kiev, sont tombés sur un village moldave frontalier de l’Ukraine, a affirmé Chisinau, faisant état de dégâts matériels mais pas de victime dans l’immédiat.