Frappés par le réchauffement climatique, les pays du Sud sont face à un « mur d’investissements »

Cela fait longtemps que des engagements sont pris, des promesses sont faites aux pays du Sud. Une des plus importantes remonte à 2009. Lors de la COP15 à Copenhague (la 15e conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur le climat), les pays développés ont promis d’attribuer, à partir de 2020 au plus tard, 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud.

"Mais ces 100 milliards ne sont toujours pas là, regrette Jean-Pascal van Ypersele. Je crois qu’en comptant très large, on arrive à 80 milliards aujourd’hui. Et encore, une bonne partie de ces sommes sont des prêts que les pays du Sud doivent rembourser. Autrement dit, on leur demande de s’endetter encore plus pour s’attaquer aux problèmes climatiques alors qu’ils ont déjà toutes les peines du monde à rembourser leur dette, pour pouvoir mener d’autres politiques."