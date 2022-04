Frappes israéliennes sur la bande de Gaza après un tir de roquette vers Israël

Les forces israéliennes ont mené des frappes tôt mardi dans la bande de Gaza après un tir de roquette depuis cette enclave palestinienne vers Israël, ont indiqué des témoins et le mouvement islamiste au pouvoir sur place.

L’aviation israélienne a mené des frappes dans le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des témoins alors que la branche armée du Hamas a annoncé avoir ouvert le feu sur des appareils israéliens.

"Félicitations aux hommes de la résistance qui ont affronté les avions de combat avec notre défense anti-aérienne", a déclaré dans un communiqué Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas, en soutenant que les forces israéliennes avaient frappé des "sites vides".

Des témoins et des sources sécuritaires dans la bande de Gaza n’ont fait état mardi d’aucun blessé dans ces frappes, qui interviennent peu après un tir de roquette depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien et qui a été intercepté par le bouclier antimissile "Dôme de fer".

"En représailles à cette attaque, les jets de combat de l’armée israélienne ont frappé des usines d’armement de l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza", a indiqué un peu plus tard dans la nuit l’armée israélienne.

Ces échanges de tirs interviennent après des violences ce week-end dans et autour de l’Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et premier lieu sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple, ayant fait plus de 170 blessés, principalement des Palestiniens.