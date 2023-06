Frappée à la tête par un smartphone en plein concert, Bebe Rexha a dû être emmenée à l’hôpital

Bebe Rexha donnait un concert à New York ce dimanche 18 juin dans le cadre de sa tournée "Best F’n Night Of My Life". Tout se passait bien jusqu’à ce qu’un homme lui envoie son téléphone en plein sur la tête. La chanteuse s’est effondrée sur scène et a dû être évacuée.

La sécurité a très vite réagi. Des agents ont arrêté le responsable de l’attaque et l’ont sorti de la salle sous les cris de colère des fans. Inquiets pour leur idole, ils ont attendu de savoir si le concert allait reprendre mais la star a dû être emmenée à l’hôpital à cause du coup. Le show a donc été annulé. Dans la soirée, la mère de la célébrité a confié qu’elle avait reçu 3 points de suture à l’arcade, comme l’explique Pop Base. Bebe Rexha a tenu à rassurer ses fans en postant une vidéo d’elle sur les réseaux sociaux, disant : "Je vais bien". On peut voir une grosse ecchymose sur son arcade sourcilière et un pansement sur sa plaie.