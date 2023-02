Franz Tost : "L’année dernière était catastrophique, j’espère que nos ingénieurs ont fait du bon boulot cet hiver."

Pour cette nouvelle saison, Pierre Gasly s’en est allé du côté d’Alpine et AlphaTauri accueille le rookie Nyck de Vries aux côtés de Yuki Tsunoda. Deux pilotes en qui Franz Tost, directeur de l'écurie italienne, a confiance pour engranger de meilleurs résultats que l’année dernière.

En 2022, AlphaTauri n’a récolté que 35 petits points au classement des constructeurs. Insuffisant pour son directeur. "L’année dernière était catastrophique. Nous n’étions pas assez compétitifs à cause de problèmes avec la voiture. L’objectif cette année est de finir dans le top 6 du championnat constructeur. Pour atteindre cet objectif, j’espère que nos ingénieurs ont fait du bon boulot durant l’hiver."

Pour ce faire, AlphaTauri compte sur Tsunoda, qui s’installe dans le baquet italien pour la troisième année, ainsi que sur le rookie Nyck de Vries. "Nyck a beaucoup d’expérience car il a gagné des courses et des championnats dans toutes les catégories. Même s’il est nouveau en Formule 1, j’attends de lui, grâce à son expérience, qu’il s’adapte rapidement à la Formule 1. J’espère que nous réaliserons de bons essais durant la journée et demie qui lui est consacrée et qu’il se familiarisera avec la nouvelle voiture. Il s’est déjà bien familiarisé avec l’équipe, il a travaillé dur cet hiver et j’attends donc de bonnes performances de sa part."

Du côté de Japonais qui a déjà montré de bonnes choses mais qui est trop irrégulier et parfois difficile à gérer, cette nouvelle saison s’annonce différente. "Yuki effectue sa troisième saison, il a beaucoup changé ces deux dernières années : il est plus professionnel aujourd’hui. Il s’est beaucoup entraîné physiquement durant l’hiver, il est plus discipliné et je m’attends donc à voir de bonnes courses de la part de nos deux pilotes."

Franz Tost aura de premières indications sur la prochaine saison ce week-end avec les essais au Bahreïn. Les choses sérieuses débuteront le 5 mars avec le Grand Prix du Bahreïn sur le même circuit, celui de Sakhir.