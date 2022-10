Franz Schubert : ses dernières notes, amours et sonate

On ne prête pas à Schubert les plus folles histoires d’amour, c’est le moins qu’on puisse dire. On ne lui en prête même pas du tout. Rien en tout cas de partagé, de réciproque parce que des sentiments, on sait qu’il en avait, notamment pour sa jeune élève Caroline Estherazy. Il l’a rencontrée à 13 ans mais lors de leur deuxième rencontre, elle en avait 19 et tout son entourage raconte qu’il en est tombé profondément amoureux. En 1821, il lui dédiera dans un premier temps deux Danses allemandes, dédicace qu’il rayera finalement violemment. Est-ce le résultat d’une déclaration qui aurait mal tourné ? Ce qui est sûr, c’est que Schubert, vu sa condition, n’aurait de toute façon jamais pu prétendre épouser une comtesse comme elle. Caroline sera finalement la dédicataire de l’une des œuvres les plus abouties du compositeur : sa Fantaisie en Fa mineur, écrite pour piano à 4 mains, et là encore, le symbole a son importance : une musique à jouer à deux pour conjurer la solitude, et peut-être aussi l’occasion aussi pour Schubert de jouer avec elle et au moins le temps du morceau, d’avoir à ses côtés sa chère Caroline dans la proximité troublante de l’exécution de ce genre de morceau. A défaut de pouvoir l’aimer au grand jour, il la côtoiera donc en musique…