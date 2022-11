Franz Schubert, l'année 1825

Le 13 novembre à 10 h

Ne te fais pas de cheveux gris parce que tu es si loin de nous, brave l'imbécile destin et pour le railler, laisse éclore la richesse de tes sentiments comme un jardin de fleurs et tu répandras ainsi la chaleur de la vie dans la froideur du Nord, et tu pourras prouver ton origine divine. Méprisable est la tristesse qui gagne un noble cœur, éloigne-la de toi et écrase le vautour avant qu'il n'ait dévoré ton âme.