Franz Schubert au cinéma, de Barry Lyndon à Trois hommes et un couffin

Un autre grand tube de Schubert utilisé dans une pléthore de films, c’est bien entendu son Quintette à cordes D.956. On le retrouve dans Nocturne indien en 1989 d’Alain Corneau, dans The Limits of Control en 2009 de Jim Jarmusch mais aussi dans l’un des films français emblématiques des années 1980, Trois hommes et un couffin.

On y retrouve André Dussolier, Michel Boujnah et Roland Giraud qui doivent s’occuper d’une petite fille parce que sa maman voyage beaucoup. Et à la fin du film, la mère revient, exténuée, et s’endort dans le berceau de sa fille et la petite qui a grandi, qui marche, arrive en gazouillant près du berceau, et là, retentissent les notes de ce sublime adagio extrait du Quintette à cordes de Schubert.