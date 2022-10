Franz Schubert à l’honneur sur Musiq3, à l’occasion des Schubert Days à Flagey

Le mercredi 12 octobre

Votre concert de 13h vous propose le concert du violoniste Christian Tetzlaff et du pianiste Lars Vogt, décédé il y a quelques semaines. Ils interprètent des sonates de Beethoven et le Rondo brillant de Schubert D.895.

À 20h, vous retrouverez Pierre Solot et Cécile Poss en direct de Flagey. Ils recevront Julien Libeer, co-curateur des Schubert Days, et vous présenteront le concert The Unfinished : Schubert et Berio. Le Brussels Philharmonic Orchestra, dirigé par Andris Poga, interprétera la Symphonie n°8 en Si mineur, dite l’Inachevée, de Schubert ainsi que la composition Rendering de Berio, composée à partir des fragments de la Symphonie inachevée de Schubert.

Le jeudi 13 octobre

Le concert de 13h, vous retrouverez le Deutsch Symphonie Orchestra de Berlin dans la 9e Symphonie de Schubert sous la direction de Maxime Emelyanichev.

A 20h, Pierre Solot et Cécile Poss seront de retour à Flagey pour vous faire vivre en direct le concert Schubertiade qui reconstituera les soirées mythiques qu’organisait Schubert avec ses amis musiciens. Sur scène, vous retrouverez Julien Libeer, Paul Lewis, Samuel Hasselhorn, Eva Zaïcik et Simon Bode.

Le 14 octobre

Votre soirée de concert commencera à 19h30 avec le Danish String Quartet, qui interprétera l’iconique La Jeune Fille et la mort de Schubert et l’œuvre Pige de Lotta Wennakoski. Le quartet revisitera ensuite l’œuvre de Schubert à travers un arrangement personnel.

A 21h30, vous avez rendez-vous avec Julien Libeer et Samuel Haselhorn qui interpréteront le célèbre cycle de lieder Winterreise.