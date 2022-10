Franz Liszt, grand transcripteur des lieder de Schubert

C’est la grande question qui se pose sur les transcriptions de Liszt et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis divergent. Pour certains, sous prétexte de suppléer à l’absence de paroles, Liszt introduit mille ornements, fioritures, cadences brillantes et acrobatiques destinées à mettre en valeur les qualités techniques de l’exécutant et apporter une diversité fort discutable au traitement des idées musicales. Pour ces détracteurs, ces variantes trahissent souvent le caractère profond des œuvres originales. Alors bien sûr, nous savons que Liszt aime la virtuosité mais est-elle si gratuite que ça dans les transcriptions ? "Personnellement, je ne pense pas", nous dit Cécile Poss.

La grande question est : comment incorporer la ligne vocale dans l’accompagnement de piano de Schubert et en faire une œuvre qui fonctionne sans la voix. Liszt s’est bien sûr posé cette question et il y arrive parfaitement, à l’image du Roi des Aulnes. Dans la transcription qu’en fait Liszt, tout est de Schubert, à l’exception des octaves que Liszt a doublées. Et s’il l’a fait, ce n’est pas pour agacer les pianistes mais il l’a fait dans un but précis, à savoir accentuer le drame, puisqu’il s’agit du moment où le père attire son fils près de lui alors qu’ils sont poursuivis par le Roi des Aulnes. Autre exploit de Franz Liszt, c’est qu’il va donner un caractère à chaque personnage, et ce dans tous les lieder qu’il transcrits. Dans le Roi des Aulnes, Liszt va auditivement personnaliser les quatre intervenants, le père, le fils, le roi des Aulnes et le narrateur, et cela grâce au changement de registre mélodique.