Franz Ferdinand : Is This Hits

Au début du millénaire, la planète entière célébrait un énième retour des guitares. En marge du succès engrangé par The Strokes et The White Stripes, le phénomène reposait surtout sur une colonie de formations britanniques. Vingt ans plus tard, où sont passés les héros de cette génération ? Certains ont explosé en plein vol (The Libertines), d’autres se sont perdus en chemin (Bloc Party, Kaiser Chiefs, The Kooks), voire beaucoup plus loin dans la forêt…

Capables de s’adapter aux changements, d’oser et de prendre les bons tournants, Franz Ferdinand a résisté à l’usure du temps. Aux côtés des Sparks, au bras de Clara Luciani ou en compagnie de Philippe Zdar, le groupe a lustré l’héritage des Talking Heads avec abnégation et sex-appeal. De quoi assurer le spectacle et délivrer une avalanche de tubes post-punk. Compilés sur l’anthologie "Hits to the Head", les meilleurs morceaux de Franz Ferdinand sautillent toujours sur les hauteurs de la pop moderne. JAM. profite de cette sortie pour intercepter Alex Kapranos et Bob Hardy au saut du lit. Tasse de thé à la main, peignoir sur les épaules, la voix de Franz Ferdinand sourit à l’écran. L’interview peut commencer...