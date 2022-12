Après Indochine, Louise Attaque, Juliette Armanet, Shaka Ponk et Jain, ce sont maintenant deux belles nouvelles têtes d’affiche bien rock qui sont annoncées au Festival de Ronquières en 2023 : Franz Ferdinand et The Subways !

Sur la page Facebook de l’événement, on peut lire : " Après l’incroyable sold out du VENDREDI et la fin des PASS 3 JOURS Promo, voici encore de nouveaux noms qui s’ajoutent à cette édition du Ronquières Festival !"

"FRANZ FERDINAND le dimanche 6 août et THE SUBWAYS le vendredi 4 août.